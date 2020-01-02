شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تواجه الأعطال والحوادث بسيارات الإغاثة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مدير الإدارة، أمس، من التواجد المرورى ونشر الأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعى وسيارات الإغاثة المرورية، لمواجهة أي أعطال أو حوادث، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتواجد المرورى الجدى والفعال على الطرق السريعة لتسيير وتسهيل الحركة المرورية، تحت إشراف اللواء هانى جرجس، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
كما كثف رجال مباحث المرور من تواجدهم بالمواقف، تحت إشراف العميد فؤاد الطيب، مدير المباحث، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتواجد المرورى وشن الحملات المرورية على المخالفين.
وواصلت الإدارة حملاتها بمختلف الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت تلك الحملات، تحت إشراف المدير العام، خلال 24 ساعة عن ضبط 5236 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1797 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و134 مخالفة السير بدون ترخيص «قيادة وتسيير»، و14 دراجة نارية مخالفة، و39 مخالفة «موقف عشوائى»، و23 مخالفة شروط الترخيص، و33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» تواجه الأعطال والحوادث بسيارات الإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.