شكرا لقرائتكم خبر عن «المفوضين» تُرجئ عدم دستورية «الأحزاب» و«تسوية الرسوم القضائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرجأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عددًا من الدعاوى تطالب بعدم دستورية استثناء حق الوالدين في الرجوع في هبتهما لأولادها دون قيد أو شرط أو تقاضٍ، وعدم دستورية قانون الأحزاب السياسية، إضافة إلى عدم دستورية تسوية الرسوم القضائية في رفع الدعاوى وغيرها.

وقررت هيئة المفوضين تأجيل الدعوى المقامة بعدم دستورية استثناء حق الوالدين في الرجوع في هبتهما لأولادها دون قيد أو شرط أو تقاضٍ لجِلسة فبراير المقبل.

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وأجّلت الهيئة نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية لجِلسة 9 فبراير المقبل، والتى تنص على أن «يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقًا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقًا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أىٍّ من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة، وطبقًا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقًا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور».

وقررت الهيئة- كذلك- تأجيل الدعوى المقامة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة، .

وحجزت الهيئة دعوى عدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية حول تخيير البنت البكر في البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء وهو الـ15 لكتابة تقريرها بالرأى، لجِلسة 9 فبراير المقبل، إذ تنص المادة 4 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية على أن «يُستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بالنص الآتى- مادة 20 فقرة أولى (ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـ15، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة)».