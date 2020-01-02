شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح دورتين للحاسب الآلي والسوشيال ميديا بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة الأوقاف فعاليات دورتين تدريبيتين بمعمل الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات.

وتضمنت الدورة الأولى الحاسب الآلي الثانية عشرة تضم عشرين متدربا من الأئمة في الفترة الصباحية، والدورة الثانية حول السوشيال ميديا، والتي تضم عشرين متدربًا من الأئمة والإداريين في الفترة المسائية، وذلك في سبيل تحقيق أعلى مستوى للتعامل مع علوم الحاسب والتكنولوجيا الحديثة.

ويأتي تنظيم الدورة التدريبية في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين وتنمية مهاراتهم.