شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يستجيب لطلب إسعاد يونس بشأن بهاء سلطان: هنتقابل قريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المنتج، نصر محروس، استجابته لطلب الفنانة إسعاد يونس، لتسوية مشكلته مع الفنان بهاء سلطان.

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وقال «محروس»، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الأربعاء: «نداء مدام إسعاد يونس ليّه في برنامج صاحبة السعادة فوق رأسي، واعتز بيه جداً، لأنها فعلاً أختي ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا اللي بحبه».

وأردف: «علشان كدة أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية، واتفقنا أننا هنتقابل قريب، وإن شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل، وعلى رأسي من فوق يا صاحبة السعادة».

ووجهت الإعلامية إسعاد يونس رسالة إنسانية للمنتج الغنائي نصر محروس، من خلال حلقة رأس السنة ببرنامجها «صاحبة السعادة» التي عرضت أمس، حيث استضافت خلال الحلقة النجم بهاء سطان، وقالت إسعاد موجهة كلامها ونداءها لنصر محروس: «نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبي وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسي نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللي جاي مش قد اللي راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفي الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص في السوق.. إحنا محتاجينه.. إنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدوني بوسة انتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتي».