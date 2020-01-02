شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أجواء شديدة البرودة خلال الـ 72 ساعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه «متعودين دايمًا إن من فرحة الاحتفال بعيد الميلاد درجات الحرارة تنخفض».

وأضاف «شاهين»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أن هناك حالة من عدم الاستقرار ولمدة 72 ساعة، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية من 4 لـ5 ساعات في ساعات النهار، حيث تتراوح خلال ساعات النهار من 14 لـ15 درجة، وخلال فترات الليل من 9 لـ7 درجات، على السواحل الشمالية ومدن الوجه البحري والقاهرة، مؤكدًا أن الأجواء باردة وشديدة البرودة.

وأشار إلى أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مع إثارة الرمال والأتربة، مضيفًا أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ستكون غزيرة ورعدية، وأمطار خفيفة على القاهرة خلال الـ72 ساعة المقبلة.