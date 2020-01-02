شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يكرم مايكل كوست والمخرج نيكولاس تريكوت بحضور زينب بشير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ مايكل كوست، الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس العالمية، والمخرج الفرنسي العالمي، نيكولاس تريكوت وكرستينا بالوت، مالكة لفنادق كوست العالمية، وأهداهم مفتاح المدينة وهدايا متعددة ترحيبا بزيارتهم، وتم وضع صور التكريم على صفحة المحافظة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان الثلاثي العالمي قد بدأ زيارة لمصر قبل ثلاثة أيام بدأت بزيارة الاهرامات بصحبة ليلي علوي خبير الآثار العالمي زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ثم توجهوا إلى شرم الشيخ لقضاء رأس السنة هناك، وشكروا المحافظ على التكريم وحفاوة الاستقبال ووعدوا بالترويج في العالم بأثره للسياحة المصرية.

وتواجد الثلاثي في القاهرة بدعوة من المهندسة زينب بشير التي حرصت على استضافتهم في إطار مبادرة «فيها حاجة حلوة» التي تسعي من خلالها لإظهار الجوانب الإيجابية في مصر لكل العالم من خلال زيارات داخلية أو استضافة مشاهير العالم من مختلف المجالات.