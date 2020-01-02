شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يتحقق من صحة فيديو لواقعة «تحرش جماعي» بفتاة في المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«يوتيوب»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو لواقعة تحرش جماعي بفتاة ترتدى ملابس كاشفة أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية، وقيام العشرات من الشباب بالتحرش بها، فيما تتحقق الأجهزة الأمنية بالمحافظة من مقطع الفيديو المتداول.

وقال متداولو الفيديو إن الواقعة «جرت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، وإن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على يد عدد كبير من الشباب، وإنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يلمسون مناطق حساسة بجسدها».

ونفت مصادر أمنية بمديرية أمن الدقهلية وجود أي بلاغات بحدوث تحرش في المنصورة ليلة رأس السنة، وأنها تتحقق من الفيديو لمعرفة فيما إذا جرت الواقعة في منطقة المشاية بالمنصورة من عدمه، عبر تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة المشاية، وحال تبينت صحتها سيتم تحديد الجناة والقبض عليهم.