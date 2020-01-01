شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حمدي: «أول مرتب لي من الأهرام كان 300 جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، رئيس وكالة الأهرام للإعلان الأسبق، إنه التحق بعمله في الأهرام في عام 1977 لزيادة دخله، وكان لاعبًا في النادي الأهلي، موضحًا أن اول مرتب له من الأهرام كان 300 جنيه.

وأضاف حمدي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كان يستيقظ مبكرًا للذهاب لعمله في الأهرام ثم الذهاب للتدريب في النادي الأهلي، وذات يوم التقى حمدي الجمال رئيس مجلس إدارة الأهرام في الأسانسير، الذي سأله عن سبب تراجع مستواه، فأخبره حمدي بالسبب ولعبه بالأهلي.

وتابع حسن حمدي، أن رئيس مجلس إدارة الأهرام وجه بإسقاط التوقيع عنه، وطالبه بالرجوع لمستواه الأصلي بعمله في الإعلانات، مشيرا إلى أنه بدأ يبحث عن زبائن ومعلنين وكان رجل الأعمال الكبير محمد شتى اول من يتعامل معه.