شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حمدي يكشف سر عدم ظهوره في الإعلام: «أشتاق للأهرام والأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، ورئيس وكالة الإعلان في مؤسسة الأهرام الأسبق، إنه قضى حياته في مؤسستي النادي الأهلي والأهرام، وكليهما عملاق في مجاله سواء النادي الأهلي في الرياضة أو الأهرام في الصحافة وأنه يشتاق للمؤسستين.

وأضاف حمدي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كان لا يحب الظهور كثيرا في وسائل الإعلام لأن عمله رياضي وتربوي وليس ممثلا سينمائيًا يحتاج إلى الظهور والترويج.

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وتابع رئيس النادي الأهلي السابق أنه كان منشغلا بالرياضة والتدريبات والنشء، ومهتم بالمبادئ والأخلاقيات، على حساب الظهور في الإعلام كما أنه يحب العمل في صمت.

وأشار حسن حمدي إلى أن الرياضة لها حدود معينة منها عدم السهر والحفاظ على الوزن ومن يتجاوزها يصبح غير رياضي.

وأوضح رئيس وكالة الإعلان في مؤسسة الأهرام الأسبق، إن طبيعته لا تفضل الظهور كثيرا في الإعلام، لأن هذا ليس مجاله، ولكن يظهر في المناسبات التي تناسبه.