شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يبحثان سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، بالدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، لبحث سبل تطوير التعاون المشرك بين المحافظة والجامعة وتعزيزالشراكة والأداء في مجالات العمل المتبادلة.

وأوضح محافظ الشرقية أن هذا اللقاء يأتي تدعيماً واستكمالاً للمسيرة البناءة والتعاون المثمر ما بين المحافظة والجامعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي وشؤون البيئة وخدمة المجتمع والمجالات الأخرى المتعددة.

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وحرص المحافظ على فتح آفاق جديدة للتعاون مع جامعة الزقازيق في المجالات الرياضية والثقافية لجميع أبناء المحافظة لضمهم في نسيج واحد والتحامهم بالدولة وتعزيز هويتهم المصرية ومبادئ الولاء والانتماء لديهم.

وأكد المحافظ أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم.. والداعم الرئيسي لخطط التنمية التي تنفذها المحافظة في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة 2030، فضلا عن ما تقدمه من خدمات مجتمعية وإستشارات هندسيه وفنية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، ثمن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق زيارة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لدعم أواصر الثقة والتعاون المتبادلين بين المحافظة والجامعة وكذلك الجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض محافظة الشرقية وتطوير آليات العمل من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد شعلان أن الجامعة لن تتواني في تقديم كافة المساعدات اللازمة وتحسين مستوى الأداء في مجالات الشراكة المزدوجة بين المحافظة والجامعة.