شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة مستعدة للتقشف مراعاةً للظرف الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الدكتورة غادة والي، كانت وزيرة تضامن ناجحة، مؤكدًا أنه فرح كثيرًا باختيارها لمنصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف البابا خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن البابا والكنيسة دائمًا ما يتحركان بـ«الضمير وصوت الحق»، مشيرًا إلى أنه كثيرًا ما يتحدث داخل الكنيسة عن قضايا الطاقة وترشيد استخدامها.

وكشف البابا عن مقال له في مجلة «الكرازة» التابعة للكنيسة التي تصدر كل أسبوعين «نصف شهرية» كان يتحدث فيه عن عبارة وزارة الري «نقطة المياه بتفرق»، مؤكدًا أن الكنيسة والبابا من الممكن أن يتقشفا مراعاة للظرف الاقتصادي ولابد أن نحسن استخدام مصادر الطاقة.