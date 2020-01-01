شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: حادث دير الأنبا أبو مقار «استثنائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن حادث دير الأنبا أبومقار، هو حادث استثنائي ولم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن غياب المحبة والإدارة هي السبب في المشاكل التي تعاني منها أي إيبارشية.

وأضاف البابا خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أن بعض الإيبارشيات تحتاج إلى المزيد من الحزم والحب معًا، مؤكدًا أن «التوبة» هي من أكثر الموضوعات التي يتم الحديث حولها داخل الكنيسة.

وأوضح «البابا» أن الكنيسة لها علاقة طويلة وقوية مع كل كنائس العالم بدون استثناء، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية في مصر تأسست قبل ميلاد المسيح.