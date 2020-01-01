شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الملك سلمان حدثني عن ذكرياته في شوارع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، عندما أتى لزيارة مصر طلب لقاءه في مقر إقامته بأحد الفنادق لاعتبارات صحية.

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وأضاف البابا، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن حديثه مع الملك سلمان آنذاك كان «لطيفًا» مؤكدًا أن العاهل السعودي حدثه عن ذكرياته في مصر لدرجة أنه ذكر أسماء شوارع باسمها.

ولفت البابا أن ولي عهد خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان، إنسان مثقف وواع ويحاول نقل السعودية إلى درجة من درجات الانفتاح، موجهًا التحية إلى المملكة العربية السعودية لاحتفال بعيد الميلاد بـ«شجرة الكريسماس» التي كان يُمنع دخولها إلى المملكة.

وأوضح أن الاحتفاظ بالهوية الدينية شيء لا جدال فيه، إلا أن العالم الآن أصبح أكثر انفتاحًا، ولا توجد دولة على مستوى العالم الآن تُغلق على نفسها.