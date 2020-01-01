شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: تدخل الكنيسة في أزمة سد النهضة «مش سياسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن علاقة الكنيسة في مصر بالكنيسة الروسية من أروع ما يكون، مؤكدًا أن ما حدث مؤخرًا من قطع للعلاقات كان مع بطريرك الروم الأرثوذكس وحدث خلط في الأسماء.

وأضاف البابا خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أن تدخل الكنيسة في أزمة «سد النهضة» الإثيوبي «مش سياسة»، مشيرًا إلى زيارته التي قام بها إلى أديس أباب في العام 2015، وأنه تحدث حينها مع بعض المسؤولين والوزراء عن «السد» وأبلغوه بأن الغرض من إنشاء السد هو الحصول على الطاقة.

ولفت البابا إلى أن معالجة القيادة السياسية لأزمة «سد النهضة» الإثيوبي معالجة هادئة وعاقلة، كاشفًا عن حديث دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وبطريرك إثيوبيا حين زار مصر، قائلًا: «مازح الرئيس بطريرك إثيوبيا وقال ياتحلولنا مشكلة السد ياهجيب الـ100 مليون مصري وأجيلكم».