شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يتوجه إلى الكونغو لتسليم رسالة من السيسي إلى نظيره نجيسو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوجه السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، غداً، 2 يناير الجاري، إلى جمهورية الكونغو برازافيل، في زيارة يرافقه خلالها السفير محمد أبوبكر، مساعد، وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس دنيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية يتوجه إلى الكونغو لتسليم رسالة من السيسي إلى نظيره نجيسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.