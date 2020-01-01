شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يعلن عن 590 وظيفة شاغرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، اجتماعًا بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء لمتابعة آخر المستجدات في كل المجالات بنطاق المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي جنوب سيناء بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأكد خلال الاجتماع ضرورة المراجعة والمتابعة المستمرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية أثناء تنفيذ كل الأعمال والعمل بصفة مستمرة على إعاده توزيع الأدوار لنجاح دولاب العمل في كل المؤسسات الحكومية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بالدكتور أيمن رخا، مدير مديرية الصحة والسكان، والذي استلم مهام عمله أول أمس، بحضور الدكتور خالد أبوهاشم، مدير عام مديرية الصحة السابق الذي تم تكريمه لجهوده المبذولة بالقطاع الصحى خلال فترة عمله وكيلا لوزارة الصحة بجنوب سيناء وقدم لة شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديرا له وتمنى له التوفيق في جهة عملة المقبلة.

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وقال المحافظ إن جنوب سيناء حظيت بعدد لا بأس به من الشباب في تولي المناصب القيادية بالمحافظة ومنهم الدكتور أيمن رخا، بالإضافة لإيناس حافظ، نائبة المحافظ، وقال إننا نرحب دائما بالقيادات الشابة في العمل على أرض المحافظة.

وأكد أننا لن نتخلى عن القيادات الشابة الذين سيتولون ملفات هامة تزيد من تطوير العمل داخل المحافظة، مضيفا أن المرحلة القادمة هي مرحلة الشباب وإذا كان الشخص يستحق سنقف بجواره لمساندته ودعمه المستمر، مشيرا أن مصر ستنطلق بالشباب في كافة المجالات المختلفة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري إنشاؤها في أسرع وقت ممكن، معلنا عن افتتاح مسجد الرحمة بعد غد، الجمعة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

كما أعلن المحافظ، خلال الاجتماع، عن توفير 590 فرصة عمل جديدة للشباب وأهالي المحافظة، بالتعاون مع إحدى شركات الأمن والحراسة على مستوى مدن المحافظة وبالتعاون مع مديري القوى العاملة بجنوب سيناء وإن فرص العمل المتاحة موزعة على مدن المحافظة التسع باستثناء شرم الشيخ بواقع 40 فردا أمن و3 مشرفين و40 عامل نظافة و3 مشرفين في كل من مدن رأس سدر وأبورديس، ودهب، و20 فرد أمن و2 مشرفين، و20 عامل نظافة و2 مشرفين في مدينة أبوزنيمة، و30 فرد أمن و2 مشرفين و30 عامل نظافة و2 مشرفين في كل من مدينتي سانت كاترين ونويبع، و50 فرد أمن و3 مشرفين و50 عامل نظافة و3 مشرفين في العاصمة طور سيناء، بينما مدينة طابا يتوافر فيها 25 فرد أمن و2 مشرفين و25 عامل نظافة و2 مشرفين ليصبح الإجمالي 275 فرد أمن و20 مشرفا و275 عامل نظافة و20 مشرفا.

وإن شروط التقدم تشمل: السن من 18 حتى 50 سنة، والموقف من التجنيد، ومؤهل متوسط ويستثنى عامل النظافة من شرط المؤهل، برنت من التأمينات الاجتماعية (غير مؤمن عليه)، ومحل الإقامة بالمدينة الراغب العمل فيها. يأتي ذلك في إطار حرص المديرية على خلق فرص عمل جديدة للشباب.

حضر الاجتماع اللواء نادر حنفي عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ لمشروعات التنمية، ومديرو الإدارات بالديوان العام ورؤساء المدن، ومديرو المديريات على مستوى المحافظة.