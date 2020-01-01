شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الأسر المنتجة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح عبدالعال البدري، السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء، نائبا عن المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، معرض التكوين المهنى والأسر المنتجة الذي أقامته جمعية الأسر المنتجة بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة في المنازل.

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وقالت منى جمعة، مدير مركز إعداد الأسر المنتجة بالعريش، المشرفة على المعرض، إنه يتضمن منتجات الجمعيات والأسر المنتجة في المنازل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتجة في المنازل والمنتجات اليدوية والبيئية والمنزلية وكل ما يتعلق بأعمال الخياطة المنزلية من إنتاج الملابس وفنون التطريز ومشغولات الكورشيه والحرف اليدوية البسيطة وزيت الزيتون والأعشاب السيناوية كالمرمرية والزعتر والعصائر وغيرها من المنتجات التي تشتهر بها سيناء.

ويتضمن المعرض المنتجات الخاصة بالتكوين المهنى المتمثلة في الأشغال الخشبية من غرف الأطفال والكبار وأثاث الحضانات ومكاتب وغيرها، ويهدف المعرض إلى تقديم الخدمة للمرأة المعيلة المنتجة في المنازل بتوفير مكان لعرض منتجاتها، إذ يستقبل أي معروضات خاصة بالأسر من أشغال يدوية وتطريز والثوب السيناوى والمأكولات والمخللات والمخبوزات المنزلية.

من جهته، قال عدلى الكاشف، المدير التنفيذى لجمعيه الأسر المنتجة، إن المعرض رسالة واضحة للجميع أن عام 2020 سيشهد انفتاحا على أبناء سيناء، خاصة الأسر المنتجة التي تشارك في التنمية والإنتاج.