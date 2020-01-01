شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود قبل أعمال تطويره بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه ووضعه على الخريطة السياحية ليكون عنصر جذب للسائحين للمحافظة.

وتتضمن أعمال التطوير (رصف وتمهيد الشارع بالإنترلوك – إنشاء بلدورات وأرصفة – دهان الواجهات – أعمال إنارة – تطوير الميدان)، مكلفاً رئيس المدينة بسرعة إنهاء الإجراءات مع الجهات المعنية والبدء في تنفيذ الأعمال.

Advertisements

وخلال الجولة؛ قام محافظ الغربية بزيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب التي مكثت بها العائلة المقدسة 17 يوم، حيث قدم التهنئة لراعى الكنيسة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كما تفقد محتويات الكنيسة من أيقونات أثرية وبئر المياه والماجور المقدس والمكتبة.

وخلال الزيارة؛ أكد محافظ الغربية أن المحبة والأخوة سمة المصريين على مر العصور.

كما تابع المحافظ جولته بسمنود بتفقد أعمال تطوير الحديقة أسفل كوبرى الدكتور أحمد أبوإسماعيل المتضمنة إنشاء مقاعد للمواطنين وأحواض زرع، موجهاً رئيس المدينة بدهان البلدورات بالمنطقة وعمل رسومات على أسوار الكوبرى والمقاعد مما يعمل على تحسين الصورة البصرية للمنطقة.