شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين": ارتفاع عدد المرشحين على مقعد النقيب العام إلى 15 طبيبا بيطريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة تلقت فى أول أيام استقبال طلبات الترشح بالانتخابات، والتى تم إرسالها بالبريد، خلال الفترة القانونية لفتح باب الترشح، 38 طلبا للترشح على كافة المقاعد الشاغرة، والتى سيتم إجراء عمليات التصويت عليها.

أوضح قاسم، فى بيان أصدرته النقابة، اليوم، الثلاثاء، أن اللجنة تلقت طلبين للترشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ليرتفع عدد المرشحين على المقعد نفسه إلى 15 مرشحا حتى الآن، بالإضافة إلى 5 مرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة فوق سن 15 عاما، و2 لعضوية مجلس النقابة العامة تحت 15 سنة، وعلى مقعد رئيس نقابة فرعية بالمحافظات 3 مرشحين، ولعضوية مجالس النقابات الفرعية فوق سن 15 سنة، 7 مرشحين، ولعضوية مجالس النقابات الفرعية تحت سن 15 سنة، 17 مرشحا.

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وأشار عضو لجنة تلقى طلبات الترشح، إلى أن اللجنة مستمرة فى أداء عملها لتلقى طلبات الترشح المُرسلة من خلال البريد، غدا الخميس، والأحد المقبل، حيث سيتم إعداد التقرير النهائى بأسماء المرشحين على كافة المقاعد، ومن ثم يتم عقد جلسة طارئة لمجلس النقابة العامة الاثنين المقبل، لعرض ما تم من أسماء واردة ومترشحة ليتم البت بها، ثم يتم الإعلان عن باقى الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، غلق باب الترشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وذلك بعد 10 أيام من بدء استقبال اللجنة لطلبات الأطباء الراغبين فى الترشح.