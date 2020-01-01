شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يلتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، مع الدكتور محمد لُطَيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والأستاذ الدكتور إبراهيم معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات في حضور منسقي بنك المعرفة المصري، وذلك بديوان عام الوزارة.

وذكر بيان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم الأربعاء، تناول اللقاء الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للباحثين والطلبة بالجامعات بالإضافة للدعم الفني للجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية والنشر العلمي المحلي والدولي ومنصة التعلم لكليات الطب بالجامعات الحكومية.

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كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون للتوسع في نظم إدارة التعلم Learning Management System للكليات المختلفة للجامعات المصرية الحكومية.

وفى لقاء للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمشرف العام على بنك المعرفة المصرى، بسيلفى فوربن نائب المدير العام لقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وشرين جريس المسؤول الإدارى الأول بنفس القطاع، قدم الوزير شرحًا للمبادرة الرئاسية لبنك المعرفة المصرى ودوره فى نشر المعرفة ودعم التعليم والبحث العلمى مجاناً لكل المصريين على مستوى الجمهورية، حيث أشادت سيلفى بالمبادرة الرئاسية لبنك المعرفة ودورها الرائد فى حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم من الدولة على مستوى الجمهورية متمنية أن يتم تعميم التجربة على المستويين الإقليمى والدولي.

والجدير بالذكر أن بنك المعرفة المصرى يحتوى على مناهج تعليمية مختلفة مدعمة بالفيديوهات التفاعلية لتعريف الطالب كيفية فهم المحتوى العلمى بشكل يساعد على فهم المعلومة وليس حفظها، وساهم بنك المعرفة المصرى فى إضافة محتوى رقمى كبير لطلاب مراحل التعليم قبل الجامعى، واستفادة طلاب الثانوية المعدلة لسهولة استخدام منصة التعلم من خلال أجهزة التابلت والتى تم توزيعها على الطلاب بداية من العام الدراسى الماضى.