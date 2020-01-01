شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وصول رحلة "بوينج 747" من إسطنبول إلى مصراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت طائرة شحن تركية، اليوم، الأربعاء، إلى مطار مصراته حوالى الثامنة صباحاً ، بالتوقيت المحلى، لليبيا قادمة من مطار صبيحة كوكجن بإسطنبول، وفقاً لموقع "فلايتريدر 24"، وسط أنباء عن إرسال تركيا مرتزقة ومعدات عسكرية لدعم ميليشيات حكومة السراج.

وكان الموقع المتخصص في رصد حركة الطيران قد رصد وصول رحلة مماثلة في 27 نوفمبر الماضي، في وقت لم تنف فيه السلطات التركية تقارير عن إرسالها أسلحة أو مسلحين إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

جاء ذلك بينما كشف إذاعة "RFI" الفرنسية أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج.

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها أن مطار معيتيقة في طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

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وأضافت المصادر أن شركة الطيران "الإفريقية" الليبية هي التي تولت نقل المرتزقة من تركيا، إضافة إلى شركة طيران "الأجنحة" المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبدالحكيم بلحاج، وهبطت 4 طائرات تقل المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة في مطار معيتيقة، بين يومى الجمعة والأحد الماضيين.

من ناحيتها، بادرت حكومة فايز السراج إلى نفى وجود مرتزقة تابعين لأنقرة فى طرابلس، لأجل الوقوف فى وجه الحملة التي يشنها الجيش الوطنى الليبى ضد التنظيمات الإرهابية لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وبحسب الإذاعة الفرنسية فإن تركيا لا تكذّب إرسال هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، فيما نقلت رويترز عن مسؤولين كبار في تركيا أن الموضوع يخضع للنقاش، ومن الوارد أن تمضي أنقرة قدماً في هذا الاتجاه أي أن تعتمد على المقاتلين السوريين عوض الجنود.