"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية عن "الأمانة والإخلاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، حملة توعوية شاملة بعنوان "الأمانة والإخلاص..طريق البناء والتقدم"، تزامنًا مع بدء العام الميلادي الجديد 2020، يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني من خلال موقع المجمع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان، إن الحملة تتناول أهمية البذل والعطاء والجد والاجتهاد من أجل رفعة الوطن وتنميته والنهوض به، حيث تقع على الجميع مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات، وضرورة العمل الجاد لدعم مسيرة التنمية، ودعم جهود الدولة في جميع المجالات للنهوض بالوطن.

وأضاف إن الحملة تأتي في إطار الخطة التوعوية الكبيرة التي يقوم بها الأزهر الشريف في التواصل مع الناس، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، موضحا أنها تستهدف توعية المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بالعديد من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وأكد عياد أن المجمع يعمل على التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والجهات التعليمية والثقافية والرياضية في تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية والدعوية المختلفة التي ينظمها بشكل دوري للحفاظ على استقرار المجتمع ودعم القضايا الوطنية المهمة، مع التركيز على أهمية توعية النشء بالقيم المجتمعية.