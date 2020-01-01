مصر | نشرة حوادث الخليج 365: واقعة جثة العجوزة ونقل خالد تليمة للمستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: واقعة جثة العجوزة ونقل خالد تليمة للمستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا المهمة والتي حازت على إهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

عارية وبها أثار إطفاء سجائر.. تفاصيل جديدة في واقعة جثة طفلة العجوزة

تباشر نيابة العجوزة بشمال الجيزة، التحقيقات حول واقعة العثور على جثة "طفلة" بشارع أرض اللواء بالعجوزة، فيما رصدت كاميرات المراقبة، مرور أحد الأشخاص بذات الشارع يحمل كيسًا بلاستيكيًا أسود اللون وبعد بضع دقائق رصدت خروجه دون الكيس ولم تحدد ملامحه لبعد المسافة، فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بمناسبة أعياد الميلاد.. "الداخلية" تكثف الحملات المرورية على مستوى الجمهورية

كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، من تواجدها ونشر الأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث، تزامنا مع أعياد الميلاد.

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بسبب إفراطه بتناول المواد الكحولية.. نقل خالد تلمية إلى المستشفى

علمت بوابة "الخليج 365" عن نقل خالد تلمية إلى مستشفى القصر العيني، وذلك بعد إفراطة في تناول المواد الكحولية.

تجديد حبس 13 متهما 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

أصدرت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بحبس 13 متهما، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جريمة إرهابية.

الداخلية: تنفيذ ٥٣ ألف حكم قضائي متنوع خلال ٢٤ ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار ٢٤ ساعة، من تنفيذ ٥٢ ألفا و٨٨٧ حكما قضائيا متنوعا.

