مصر | تجديد حبس محام بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس محام بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بتجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، بتهمة نشر أخبار ومعلومات كاذبة، والإنضمام إلى جماعة إرهابية.



ووجهت النيابة للمتهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها وتلقى تمويل بغرض إرهابى والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.

