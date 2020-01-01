مصر | تجديد حبس 13 متهما 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 13 متهما 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بحبس 13 متهما، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جريمة إرهابية.



والمتهمون المحبوسون احتياطيا بالقضية هم كل من: "إسلام توفيق، انس عبد العاطى، منصور مهدى، رزق عبد الحميد، السيد محمد، فتحى مرشدى، علاء السيد، أحمد زين، كمال عصام، يحيى الزكى، سعيد ياسين، سعيد جبر، عبد الله السيد، سليمان الشحات".



ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.



وجهت النيابة إلى المتهمين أيضا، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.



وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

