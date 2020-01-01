أخبار مصر | داعية إسلامي: مبادرة "أنفعهم للناس" خدمة للمرضى وصدقة للحجاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعية إسلامي: مبادرة "أنفعهم للناس" خدمة للمرضى وصدقة للحجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الداعية الإسلامي الدكتور شريف شحاتة، بإطلاق مبادرة "أنفعهم للناس" التي تهدف إلى تخصيص غرفة بمستشفى 57357 باسم حجاج 2020 حيث يتم اقتطاع جزء من تكلفة الحاج ليوضع كصدقة جارية بالمستشفى لعلاج مرضى السرطان.



وقال الدكتور شريف شحاتة، إن هذه المبادرة ستجعل كل من يشارك فيها سببًا لحياة جديدة وعلاج لطفل يعاني من مرض السرطان وفك كرب لأسرته كاملة باذن الله وهذا ثوابه عند الله كبير وكل ذلك دون تحملك لأي أعباء مالية إضافية فالأسعار المعلنة من وزارة السياحة ستدفعها دون زياة وتشمل صدقتك الجارية.



وناشد شريف أصحاب القلوب الرحيمة من رجال الاعمال وأصحاب الشركات المشاركة في هذه المبادرة الطيبة.

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وكان عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحية، أطلق مبادرة مجتمعية وخدمية جديدة لأول مرة في قطاع السياحة بعنوان "أنفعهم للناس" إنطلاقا من دور المسئولية الإجتماعية للشركات تجاه الوطن والمواطنين وإعمالًا لروح التكافل والتراحم.



وأشار عجلان إلى أن مبادرة "انفعهم للناس" تم تنفيذها من خلال بروتوكول تعاون بين مستشفى 57357 وشركة ناشيونال ايجيبت للسياحة وهذا يأتي تماشيا مع توجهات الدولة في توفير مظلة إجتماعية لخدمة المواطنين والمرضي من خلال القطاع الخاص وأهل الخير.



وقال عاطف عجلان إن المبادرة تقوم على التكفل بنفقات غرفة داخل مستشفى 57357 لعلاج السرطان وعلاج المرضي بها وتحمل الغرفة إسم حجاج ناشيونال ايجيبت للسياحة 2020 بحيث يتم استقطاع مبلغ من رسوم كل حاج او معتمر ويتم دفعه كصدقة جارية له بالمستشفى وبذلك يؤدي فريضة أو سنة وكذلك صدقة جارية وبذلك يكون الثواب للحاج أو المعتمر مضاعف مع التأكيد على عدم فرض أي رسوم على الحاج ولكن يتم استقطاعها من هامش الربح الذي تحققه الشركة.