أخبار مصر | السبت.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور العدل القاضى مدير المركز الهندسي بالجامعة والدكتور عبده ابراهيم عميد كلية اللغة العربية والدكتور محمد المليجى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين والدكتور طه عبد الخالق وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة واللواء أيمن الدرديرى مدير عام أمن جامعة الأزهر، كليات فرع الجامعة بقطاع الدراسة، للاطمئنان على جاهزية الكليات لامتحانات الدراسى الفصل الأول من العام الجامعي 2019/ 2020 ومدى استعداد الكليات لاستقبال الامتحانات على الوجه الأمثل.



وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة التزام الكليات بكافة الإجراءات والضوابط المتخذة والمعلنة لتنظيم العملية الامتحانية بالجامعة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية لأبنائه وبناته من الطلاب والطالبات خلال أدائهم للامتحانات التى تنطلق يوم السبت الموافق 4 يناير 2020.