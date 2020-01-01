شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل من أعلى كوبري الفنجري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران في انقلاب سيارة «نصف نقل» من أعلى كوبرى الفنجرى، وانتقل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى مكان الحادث، وتم رفع آثاره، ونقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتسيير حركة الطريق.

وتبين من المعاينة أن سيارة «نصف نقل» كانت متجهة من كوبري الفنجري الجديد إلى الكوبرى القديم، بالتزامن مع صعود سيارة «ملاكي» أخرى من مطلع آخر، فوقع التصادم بين السيارتين ونتج الحادث.