شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الأقصر تضبط محاولتي تهريب زيوت شيش إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن رجال الجمارك بمطار الأقصر، برئاسة عصام السمان، من ضبط 3 محاولات تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاتة وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رحلة رقم 066 كونكشن تم الاشتباه في الراكبين «ا. س. م» و«ع. ع. م»، قادمين من الكويت، وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود عمر توفيق فتم تأكيد الاشتباه. وجرى تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما، وتبين وجود «18 زجاجة سعة الواحدة 500 مليمتر من زيوت الشيش الإلكترونية و2 جركن بلاستيك سعة 5 لترات و2 جركن بلاستيك سعة 1 لتر بهم زيوت الشيش الإلكترونية أيضا مخبأة داخل حقائبهما»، وقرر مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي أرقام 1 و2 لسنة 2020.

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