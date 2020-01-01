شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: 13 مرشحا على مقعد النقيب.. وإعداد القوائم الأولية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة أجرت حصر لأعداد المرشحين على كافة المقاعد، حيث بلغت 355 طلب للترشح، من بينهم 13 طبيبا بيطريا على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، و31 عضو على منصب عضو النقابة العامة فوق 15 سنة، 18 عضو تحت 15 سنة.

وأضاف قاسم، فى بيان أًصدرته النقابة مساء اليوم، أما بالنسبة للقطاعات، فترشح 4 أعضاء فوق 15 سنة، و16 عضو تحت 15 سنة، وللترشح على مقعد رؤساء النقابات الفرعية، فقد ترشح 73 بيطريا، و110 مرشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، فوق 15 سنة، و90 لعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات تحت 15 سنة، مشيرا إلى أن إجمالى المقاعد الشاغرة التى تم فتح باب الترشح عليها فى التجديد النصفى هو 133 مقعد.

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وأشار عضو لجنة تلقى طلبات الترشح، إلى أن اللجنة مستمرة فى أداء عملها لتلقى طلبات الترشح المُرسلة من خلال البريد، خلال أيام "اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، والأحد المقبل"، حيث سيتم إعداد التقرير النهائى بأسماء المرشحين على كافة المقاعد، ومن ثم يتم عقد جلسة طارئة لمجلس النقابة العامة الأثنين المقبل، لعرض ما تم من أسماء واردة ومترشحة ليتم البت بها، ثم يتم الإعلان عن باقى الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، غلق باب الترشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وذلك بعد 10 أيام من بدء استقبال اللجنة لطلبات الأطباء الراغبين فى الترشح.