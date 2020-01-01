شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة معاشات يناير للأعضاء والورثة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، رئيس اتحاد المعلمين العرب ، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء ، الأول من يناير 2020، عن اكتمال المبالغ المخصصة لصرف دفعة المعاشات المقررة خلال يناير الحالي الخاصة بالأعضاء والورثة ، وسيتم بدء الصرف من الأحد المقبل.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن أعداد الأعضاء المستحقين للمعاشات تبلغ نحو 259 ألف و973 عضو، بقيمة 89 مليون، و950 ألف، و658 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألف و710 بقيمة 39 مليون، و741 ألف، و800 جنيهاً.

وتواجه نقابة المعلمين، أزمة مستمرة خاصة بتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف 4 دفعات من المعاشات لأعضائها والورثة، رغم ضعيف قيمته، الأمر الذي دفعها إلى إجراء تعديلات على نص القانون رقم 79 لسنة 1969، بشأن نقابة المهن التعليمية، بشكل يسمح لها بزيادة الموارد المالية الخاصة بها، لدعم استقرار صرف المعاشات.

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من ناحية أخرى، شهد خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، حفل توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية الأولى المتخصصة في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي والتي تم تنفيذها للمعلمين، ونظمتها أكاديمية ناصر العسكرية.

وسلم نقيب المعلمين وقيادات أكاديمية ناصر العسكرية شهادات ختام الدورة لـ 200 معلم، وطالب الزناتي ، المعلمين الذين أنهوا تدريبهم بأن ينقلوا خبراتهم التي اكتسبوها من الدورة التدريبية إلى أسرهم وزملائهم .

ووجه الزناتي شكره وتقديره لكل المعلمين المتدربين ، وجميع القائمين على تنظيم الدورة التدريبية بأكاديمية ناصر العسكرية، جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الدورة التدريبية الأولى للمعلمين خلال الفترة من الأحد 22 ديسمبر 2019 وحتى اليوم 1 يناير 2020، لمدة أسبوعين، تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين نقابة المعلمين وأكاديمية ناصر العسكرية .