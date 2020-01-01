شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة فرنسية: نقل مقاتلين سوريين خلال 4 طائرات لمطار معيتيقة الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إذاعة "RFI" الفرنسية أن هناك معلومات تؤكد نقل مقاتلين أرستلهم تركيا من سوريا إلى ليبيا عن طريق 4 رحلات جوية غير مسجلة فى الوقت الذى أكد مدير المرصد السوري لحقوق الأنسان أنه تم نقل مايقرب من 500 مقاتل سوري للقتال في ليبيا وهناك آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس، وفق مانشره موقع " روسيا اليوم ".

وذكرت الإذاعة الفرنسية أن هناك "معلومات بخصوص حضور "مرتزقة" سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى"، بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.

وأكدت الإذاعة الفرنسية نقلا عن مصادر بمطار معيتيقة الليبي، وصول عدد كبير من "المرتزقة السوريين" إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.

وأفادت "RFI" بأن شركة الخطوط الجوية الليبية "Afriqiyah Airlines" وشركة الطيران "Ajniha"، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وأشارت إلى أنه ما بين يوم الجمعة والأحد، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

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جدير بالذكر أن حكومة السراج نفت وجود مرتزقة سوريين على التراب الليبي، مؤكدة أن مقاطع الفيديو المتداولة تم تصويرها في مدينة الرقة، إلا أن نشطاء في ليبيا دحضوا تلك المزاعم ونشروا صورا توثق مكان تصويرها، حيث قالوا إن المنطقة تقع قرب التكبالي بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.

إلى ذلك، أكد مدير "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، رامى عبد الرحمن، أن 500 مقاتل سورى حطوا بالتراب الليبى، مضيفا أن آخرين متواجدين فى تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.

إلى ذلك، قال ريكاردو جارثيا فيلانوفا مراسل قناة "لا سيكستا" الإسبانية أن حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج فى قتال دائم ضد قوات المشير خليفة حفتر فى محاولة للسيطرة على البلاد، وذلك بمساعدة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يسعى لنشر الفوضى والإرهاب للحصول على النفط الليبى وتقسمه مع أمير قطر تميم بن حمد، من بلد ينزف بشدة.

وقال الخبير خيسوس نونيز من معهد النزاعات والعمل الإنسانى أن "الحرب التى تعيشها ليبيا "مرعبة" خاصة وأن المطامع تزداد، حتى أصبحت المواجهات مع المرتزقة "، مشيرا إلى أن أردوغان قال "سنزيد دعمنا العسكرى لليبيا برا وبحرا وجوا"، ولكن فى حقيقة الأمر هو يحاول السيطرة على البلد من خلال نشر الفوضى، والاستفادة من ليبيا غير المهيكلة كليا، فهو يحاول الحصول على إيرادات من البلد الذى يعانى كثيرا".

ويحاول النظام التركى شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، وذلك بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى فائز السراج نهاية نوفمبر الماضى، واستمرارا لسياسة استفزاز الشارع الليبى ومؤسساته العسكرية والأمنية، وطالبت أنقرة الجيش الوطنى الليبى بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان التركى لإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.