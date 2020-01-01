شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تونس: الحكومة الجديدة تضم كفاءات مستقلة عن الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الحبيب الجملى، رئيس الوزراء التونسى، أن تشكيل الحكومة الجديدة يضم عدد من الكفاءات المستقلة من الأحزاب والقادرة على تحقيق رغبات الشعب التونسى.

وأضاف الحبيب الجملى خلال مؤتمر صحفى عقب تقديمه للحكومة الجديدة إلى رئيس الدولة التونسية قيس سعيد، أن الرئيس سوف يطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة كان شيئا صعبا من أجل توفير كل الشروط لأداء كل الوزارات بالشكل الذى يرغب فيه الشعب التونسى.

وأوضح رئيس وزراء تونس، أن الحكومة الجديدة لديها برنامج عام بخطوطه العريضة، على أن يكون كل وزير من الوزراء له مسئولية إعداد مشروع برنامج لوزارته خلال الفترة الأولى من وزارته ودراسة هذا البرنامج والأهداف فى إطار برنامج مجلس الوزراء وإحالته إلى نواب الشعب التونسى، حتى نتمكن من تحقيق مزيدا من الجدوى والنفع لأداء العمل الحكومى التونسى.

وتابع الحبيب الجملى، أن الصورة الحقيقة للمسئول فى تونس هى أن المسئولية تكليف لا تشريف، والعمل فى الحكومة مسئولية وعبء من أجل خدمة للبلد والشعب وللعمل على تقدم وازدهار تونس.

وفيما أكدت الرئاسة التونسية، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملى قدم تشكيلة الوزارة للرئيس، موضحة أن الرئيس التونسى قيس سعيد سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

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يترقب التونسيون بشغف الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مع دخول المشاورات أسبوعها السابع، منذ تكليف الحبيب الجملى بتشكيلها فى 15 نوفمبر الماضي.

وكلف قيس سعيد فى 15 نوفمبر الماضى، الحبيب الجملى بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات بدون العودة إلى أى حزب.