شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: مد العمل فترة إضافية اختياريًا بمقابل مادي للعاملين في «الشهر العقاري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بمد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ونص القرار على أن العمل في هذه الفترة اختياريًا وبمقابل، ويقدر المقابل بـ75 جنيهًا يوميًا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، و60 جنيهًا يوميًا للموظفين الكتابيين والفنيين، و51 جنيهًا يوميًا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين، ويكون للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل بشرط حضور الفترة المسائية الأولى لمن يرغب منهم في الاستمرار في العمل بالفترة الإضافية الثانية، وذلك كباب من أبواب حل مشكلة التكدس في فروع التوثيق.

وبحسب بيان، يأتي هذا الإجراء في أعقاب موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على نقل 1102 موظف وقع عليهم الاختيار من قطاعات الدولة المختلفة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وبناءً على عرض وزير العدل أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بنقل هؤلاء الموظفين مستهل الأسبوع الجاري، كما وجه بتنفيذ إجراءات النقل في موعد غايته 48 ساعة.

جدير بالذكر أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الرؤية العامة للحكومة في حل مشكلات الشهر العقاري والتوثيق، وضمن حزمة الحلول الموضوعة للقضاء على تلك المشكلات وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق.