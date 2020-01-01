شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: العدادت الكودية لا تقنّن وضع المباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد العدادات الكودية بدلا من نظام الممارسة.

واضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العداد الكودي يعتبر آلية لحساب استهلاك المواطن بطريقة عادلة للمواطن والشركة.

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وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد الكودي لا يقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة، ولكن يحسب استخدام مالك السكن من الكهرباء، ولا يعتبر ضمان للبناء المخالف .

وأكد أيمن حمزة أنه يمكن إزالة العداد الكودي في أى وقت من المنزل الذي يصدر له قرار إزالة.

وأشار إلى أن سرقة التيار الكهربائي في نظام الممارسة كان يتم التعامل معها من خلال عمل محضر سرقة تيار كهرباء بطريقة غير شرعية ، ويتم فرض غرامة يتم تقدير قيمتها.