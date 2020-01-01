شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو النجا» نائبا وخروج لبنى هلال.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة طارق حسن عامر ونائبين و6 أعضاء.

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ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2019 على تعيين جمال محمد عبدالعزيز نجم، ورامى أحمد عادل أبوالنجا نائبين لمحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.

وجاء تعيين أبوالنجا، نائبا للمحافظ، بعد أن كان وكيلا للمحافظ العلاقات الخارجية وادارة الاحتياطيات الدولية، فيما خرجت لبنى هلال النائب الثانى السابق لمحافظ المركزى، والتى قالت مصادر مطلعة داخل البنك إنه تم ترشيحها لمهمة دولية، وسط تكهنات بشغلها منصبا بالبنك أو صندوق النقد الدوليين، وأكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن لبنى تركت العمل بالبنك منذ اكثر من أسبوعين.

كما نص القرار على تعيين الدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس على محمد على فرماوى، خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهوانى، خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربي، خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق، خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزى

وأوضح القرار، أن عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة تكون 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2019.