شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: مصر تسعى لتسوية سياسية للأزمة في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تعمل قدر الإمكان على تسوية الأمر في ليبيا بالطريقة السياسية تجنبًا للمواجهة العسكرية، لافتًا إلى أن أغلب دول العالم تدعم الدولة المصرية في موقفها المناهض للميليشيات المسلحة في طرابلس المدعومة من أردوغان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، أن مصر جاهزة لأي مواجهة عسكرية في ليبيا إذا ما فرضت عليها معركة الضرورة.

وعقّب مكرم بأن الحرب في النهاية خسارة واستنزاف، لذلك يجب التوصل إلى تسوية سلمية من خلال توحد كافة الأطراف الليبية، وتؤمن بأن الحوار أحسن سبيل ممكن للخروج من الأزمة.