شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من أكبر المصممين يزور مدينة دمياط للأثاث للانتقال لمرحلة المنتج الراقي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسم نبيل، المدير التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث، إنه تواصل مع فريق من أكبر وأبرز المصممين ومهندسي الديكور على مستوى مصر، لزيارة مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة السبت المقبل، من أجل التنسيق لتوفير أكبر عدد من التصميمات والرسومات التي تؤهل منتج الأثاث الدمياطي من الانتقال من مرحلة المنتج المحلي العشوائي لمرحلة المنتج الراقي العالمي، لافتا إلى أن في مصر عقولا وإمكانيات لديها القدرة على الإبداع والتميز في كل المجالات.

وأضاف نبيل، في تصريحات خاصة «للمصري اليوم»، أن المعرض الدائم لمنتجات مدينة الأثاث بالمدينة حقق في شهر واحد مبيعات تتعدي 750 ألف جنيه دون أية دعاية تذكر، وهو ما يعطي مؤشرا على قدرة المدينة على تفعيل آليات التسويق وترويج المنتج وفقا لمتطلبات السوق، سواء كان المحلي أو العالمي.

كان الرئيس السيسي قد افتتح مدينة الأثاث في دمياط على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا خلال زيارته الأخيرة للمحافظة أول ديسمبر الماضي، وشدد على ضرورة أن تكون المدينة بمثابة نقلة نوعية لخدمة العاملين بالصناعة، والارتقاء بصناعة الأثاث ووضعها على الخريطة العالمية.