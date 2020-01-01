شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد تسمية يسوع بمشاركة الرهبان اليسوعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك صباح اليوم القداس الإلهى الاحتفالى لعيد تسمية يسوع مشاركا الآباء اليسوعيين الصلاة فى أول صباح من العام الجديد 2020 ، بحضور الأنبا توماس عدلى، مطران ايبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك والمطران چورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر و المطران يوسف حنوش مطران السريان بمصر بالإضافة إلى العديد من الآباء اليسوعيين والآباء الكهنة الأقباط الكاثوليك والراهبات ومبتدئين الاباء اليسوعيين .

فى عظة القداس ركز البطريرك على أهمية إعطاء حياة لأيامنا و الحرص علي جعلها مختلفة مشددا على عمل السلام في قلب كل إنسان وفي المجتمع والعالم ثم هنأ الآباء اليسوعيين بهذا العيد ووجه كلمة للمبتدئين منهم مشجعا لهم على استكمال طريق الرهبنة والخدمة.

بدأ الرهبان الكاثوليك الاحتفال بعيد اسم يسوع في سنة 1530، وأعلنه البابا اينوسنيوس الثالث عشر عيدًا للكنيسة الجامعة في سنة 1722، وأكد عليه في الرزنامة الليتورجيّة(كتاب العقيدة) القدّيس البابا يوحنا بولس الثاني في 2002.

ويعتبره الآباء اليسوعيّون عيد رهبانيّتهم التي تحمل اسم “رفقة يسوع”. ويأتي الاسم من محوريّة شخص يسوع المسيح في روحانيّة القدّيس إغناطيوس دي لويولا مؤسس الرهبانيّة اليسوعيّة، والتي نجد معالمها الأساسيّة في مسيرة “الرياضات الروحيّة” التي وضعها إغناطيوس، وتمثل قلب النهج اليسوعيّ في الحياة والعمل.

وإغناطيوس، وهو سائر إلى روما ليقابل البابا بولس الثالث في سنة 1540ويقدم له ذاته لخدمة الكنيسة، سأله رفاقه عن اسم الجماعة الجديدة التي يكونونها، فكان رده: “رفقة يسوع”. وقد حدثت له رؤية على الطريق نحو روما، سميّت رؤية لاستورتا، إذ دخل معبدًا صغيرًا يحمل هذا الاسم وتراءى له الآب والابن يسوع المسيح حاملاً صليبه، والآب يقول للابن: أريد أن يخدمنا”. ومن هنا جاءت تسميّة أبناء إغناطيوس باليسوعيّين