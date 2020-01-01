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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 12 قرارا فى أول نشاط للحكومة بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تفاصيل أول 12 قرارا اتخذتها الحكومة فى العام الجديد، إضافة إلى خريطة امتحانات الثانوية 2020، وتضاعف سرعة الإنترنت 300% خلال العام الحالى، وحوار مع نجم الزمالك محمود عبد العزيز "زيزو" الذى أكد أن "الدورى مش محجوز للأهلى".
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الخليج 365
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