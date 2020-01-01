البابا تواضروس يجتمع مع مسؤولي القطاعات الرعوية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، لقاءً بالمقر البابوي بالإسكندرية، مع الأساقفة المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية؛ لمتابعة تدبير الأمور الرعوية والروحية للخدمة بالإسكندرية في العام الجديد.

حضر اللقاء الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.