"العالمية لخريجي الأزهر" تبحث تعزيز العلاقات مع نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بحث الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مع وفد من دولة نيجيريا، سبل تعزيز العلاقات بين المنظمة والأزهريين بنيجيريا، مؤكدا اهتمام مصر بإفريقيا ، ولمساندة النيجيريين في مواجهتهم لجماعات الإرهاب الفكري والمسلح أمثال جماعة بوكو حرام وغيرها ممن ابتلى بهم العالم .

جاء ذلك خلال لقاء القوصي وفدا من أئمة وعلماء نيجيريا اليوم الأربعاء على رأسهم الدكتور خليفة عزت مسئول الشئون الدينية بنيجيريا وإمام المسجد المركزي بلندن ، والدكتور محمد سليمان كبير أئمة مسجد سلطان بلو- كادونا ، والدكتور أحمد أبو بكر مفتي ولاية كادونا ، أبو بكر محمد أبو بكر مدير مؤسسة الفرقان الخيرية ، والدكتور جابر ثاني ميمولا رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وإمام وخطيب جامع سلطان أبو بكر ويوسف محمد سامبو نائب رئيس مجلس العلماء لإقامة السنة .

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للأزهر الشريف والمنظمة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والجهود المبذولة في محاربة الفكر المتطرف و التصدي للجماعات المتطرفة التي تثير الفوضى وتشوه صورة ديننا الحنيف، مؤكدين أنهم سوف يقيمون مركزا لتعليم اللغة العربية بنيجيريا.

وفي نهاية اللقاء تم إهداء الوفد مجموعة من إصدارات المنظمة التي توضح وسطية الدين الإسلامي الحنيف وتواجه الغلو والتشدد ، وأبدى أعضاء الوفد اهتمامهم بترجمة هذه الإصدارات ونشرها في ربوع بلادهم.