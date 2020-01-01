تفويض السيسي.. بكري يدعو لعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث أزمة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

‎دعا النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة للمجلس؛ لبحث آخر الأوضاع في الأزمة الليبية، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.

وقال "بكري" في طلبه الذي قدمه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، اليوم الأربعاء، إن الغرض من الجلسة الطارئة، تفويض رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ ما يلزم في شأن حماية الأمن القومي المصري، بالنظر إلى النية التركية للتدخل في ليبيا عسكرياً.

وأضاف بكري أن "حكومة السراج تخالف اتفاق الصخيرات، بالتوقيع على اتفاق مع تركيا لإرسال قوات تركية للأراضي الليبية".

وشدد على أن "إرسال القوات التركية للأراضي الليبية الهدف منه دعم الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس".

وأوضح بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وحذر من مخاطر التدخل في الشأن الليبي من عناصر خارجية، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري.‎