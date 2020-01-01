التصريح بدفن عضو فرقة سليم سحاب.. والمتهم: "مكنش قصدي كنت بهزر معاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

صرّحت نيابة المعادي، بدفن أحد أفراد فرقة الموسيقار سليم سحاب، بعد مصرعه على يد زميله داخل دار أيتام بالمعادي.

كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغًا من دار أيتام، يفيد بمصرع أحد النزلاء والذي يبلغ من العمر 17 عامًا، إثر سقوطه على سيخ حديدي بالدار.

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بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى والمتهم نزلاء بدار أيتام بالمعادي، وأن المجني عليه كان أحد أفراد فرقة الموسيقار سليم سحاب.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه والمتهم كانا يمزحان، وخلال ذلك دفع المتهم زميله الذي سقط على سيخ حديدي اخترق قلبه، ما أسفر عن وفاته في الحال، وعلق المتهم بقوله: "مكنش قصدي كنت بهزر معاه".

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.