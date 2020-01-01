قبل ترويجها بحلوان.. أمن القاهرة يضبط "ديلر" بحوزته كمية من مخدر الحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مكافحة المخدرات بالقاهرة، القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها بمنطقة حلوان.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، والمقدمان أحمد إبراهيم وتامر حسني، والرائد محمد عبد المنعم، من ضبط "أحمد" عاطل ومقيم شارع الأشرف متفرع من شارع أبو المجد دائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في القضية رقم 8119 لسنة 2013م حلوان سرقة بالإكراه حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية كمية من الحشيش المخدر وزنت 360 جرام، مبلغ مالي 7000 جنيه هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.