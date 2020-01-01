محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية شن حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 365 دراجة نارية مخالفة، و30618 مخالفة مرورية، وفحص 75 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.
ونجحت القوات في ضبط 6 متهمين، كونوا تشكيلين عصابيين، ارتكبوا 5 حوادث متنوعة، وضبط 17 متهما لممارستهم أعمال البلطجة .
كما تمكنت الحملات من ضبط 54 قطعة سلاح ناري، 142 قضية مخدرات وتنفيذ 52887 حكم قضائي متنوع.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. ضبط 142 قضية مخدرات و54 قطعة سلاح ناري بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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