مباحث الأموال العامة تداهم محل خمور بدون ترخيص بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل بدون ترخيص وقيامه ببيع المشروبات الكحولية بمدينة نصر.

تمكن اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، والعقيد شريف فيصل والمقدم دكتور محمد الشاعر والرائد محمد النويشي، من ضبط "إ"، عامل بمحل خمور دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه ببيع المشروبات الكحولية "خمور" بدون تصريح من الجهات المختصة وحيازته كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر والمنسوبة لماركات محلية وعالمية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالتفتيش عُثر بداخل المحل على 216 زجاجة خمور متنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.