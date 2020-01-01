"قيدها بسلك كهرباء".. استغاثة تُنقذ سيدة من أيدي مسجل اقتحم شقتها في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح رجال مباحث قسم شرطة الزيتون في إنقاذ سيدة من أيدي مسجل خطر اقتحم شقتها عن طريق شباك المطبخ لسرقتها وتهديدها بالسلاح الأبيض. أثناء مرور المقدم محمد الاتربي، رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، والنقيب أحمد صبري، معاون المباحث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات بأحد العقارات، وباستبيان الأمر تم ضبط أحد الأشخاص تبين أنه مسجل شقي خطر "سرقات متنوعة" سبق اتهامه في 22 قضية "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا " مخدرات، سرقة " وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" هاتف محمول، مبلغ مالي وتبين تواجد مالكة الشقة ربة منزل ومقيمة محل البلاغ مقيدة بسلك كهربائي

بسؤال المجني عليها أقرت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بقيام المتهم بالدخول للشقة عن طريق شباك المطبخ، وتهديدها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته وتقييدها بسلك كهربائي والاستيلاء منها على الهاتف المحمول والمبلغ المالي المضبوطان بحوزته كرهاً عنها.

بمواجهة المتهم أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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