النائب العام يشيد بأعمال إدارة النيابات في زيارته اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

توجه النائب العام المستشار حماده الصاوي صباح اليوم الأربعاء إلى مقر إدارة النيابات بالنيابة العامة حيث التقى بمديرها وأعضائها، وأشاد بالجهد غير العادي المبذول منهم في مشروع "رفع كفاءة الاستراحات والمكاتب لأعضاء النيابة العامة وموظفيها" والذي يهدف إلى توفير مناخ ملائم للقائمين على أعمال النيابة العامة من أعضاء وموظفين، وهو ما يعود مردوده في النهاية إيجاباً على جميع المتعاملين مع النيابة العامة.

وبدأ رجال إدارة النيابات أعمالهم في المشروع مطلع العام القضائي الحالي، وتمكنوا بحمد الله وتوفيقه من الانتهاء من تنفيذ المشروع بتحسين مستوى مقار النيابات واستراحاتها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ورفع كفاءتها.

وفي نهاية اللقاء وجَّه النائب العام شكره لمدير الإدارة وأعضائها على إتمام المشروع على النحو المنشود وفي زمن قياسي وأشار إلى وجود ملفاتٍ ومشروعاتٍ أخرى لدى الإدارة لا تقل أهمية عن ذلك المشروع، وحث على استمرار العمل بذات العزيمة والجهد؛ لإنجاز تلك الملفات وتنفيذ المشروعات آملاً أن تنتقل تلك العزيمة إلى أعضاء النيابة العامة جميعاً ليعملوا بذات الروح والهمة.