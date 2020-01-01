بالفيديو..مصرع 3 أشخاص إثر سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري الفنجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهد كوبر الفنجري حادثا مأساويا إثر سقوط سيارة "نص نقل" من أعلى كوبري الفنجري الجديد في مدينة نصر، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة؛ إخطارا بوجود كثافات مرورية عالية أسفل كوبري الفنجري، إثر وقوع حادث مروري؛ بالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة "نص نقل" من أعلى كوبري الفنجري الجديد بمدينة نصر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص إثر الحادث، ووقوع بعض المصابين جار حصرهم.

على الفور دفعت إدارة مرور القاهرة، بأوناش المرور لرفع حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية من الطريق بالطريق المتجه من المخيم الدائم إلى منطقة حدائق القبة.

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وتداول عدد من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الحادث.

فيما أكد مصدر أمني بالمرور؛ أنه حال سير السيارة النقل بطريقها تصادف مرور سيارة أخرى نقل كانت متوجة من كوبري الفنجري الجديد إلى القديم بالتزامن مع صعود سيارة ملاكي أعلى الكوبري من مطلع آخر للطريق، ما أسفر عن اصطدام السيارة الملاكي بالنقل، فاختلت عجلة القيادة من سائق النقل لتصطدم بالسور لتسقط من أعلى كوبري الفنجري.